724.5 مليار جنيه إجمالي الإيرادات الضريبية خلال 10 أشهر



ارتفعت الإيرادات الضریبیة بنسبة 15.2% خلال الفترة (يوليو – أبريل) 2021 /2022 لتسجل 724.5 ملیار جنیه مقابل 628.9 ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه.

وذكرت وزارة المالية، في تقرير لها اليوم، أن المتحصلات الضريبية من الجهات السيادية ارتفعت بنحو 13.4 مليار جنيه بنسبة 14.5% لتسجل 106.2 مليار جنيه خلال 10 أشهر، مقابل نحو 92.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

وأضافت أن المتحصلات الضريبية من الجهات غير السيادية زادت بنحو 82 مليار جنيه بنسبة 15.3% لتسجل 618.3 مليار جنيه، مقابل 536.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وأشارت إلى ارتفاع المتحصلات الضريبية من ضريبة القيمة المضافة بـ 54.9 مليار جنيه بنسبة 18.4% لتسجل 352.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وذلك لارتفاع الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع بنسبة 13.5% لتحقق 161.8 مليار جنيه، وزيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على الخدمات بنسبة 27.7% لتحقق 45.4 مليار جنيه.

كما ارتفعت الحصيلة من ضرائب على سلع جدول رقم “1” محلية بنسبة 18% لتحقق 99.7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وزادت الحصيلة من رسوم التنمية بنسبة 34% لتبلغ 10.4 مليار جنيه.

ولفتت إلى زيادة الحصيلة من ضريبة الدخل بنسبة 5.9% لتصل إلى 256.8 مليار جنيه، وذلك لارتفاع الحصيلة من الضريبة على المرتبات المحلية بنسبة 8.4% لتحقق 69.3 مليار جنيه خلال 10 أشهر.

كما زادت الحصيلة من الضريبة على النشاط التجاري والصناعي بنسبة 15.3% لتصل إلى 36.3 مليار جنيه، وزادت الحصيلة الضريبية من قناة السويس بنسبة 8% لتسجل 27.7 مليار جنيه.

وأشارت إلى زيادة الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بنحو 19.2 مليار جنيه لتحقق 78.3 مليار جنيه خلال 10 أشهر، وذلك في ضوء ارتفاع حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة إلى 66.3 مليار جنيه.

وصعدت المتحصلات من الضرائب على التجارة الدولية بنسبة 24.9% لتبلغ 36.5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

وأوضحت أن الإيرادات غير الضريبية حققت 194 مليار جنيه خلال 10 أشهر، وذلك لارتفاع حصيلة بيع السلع والخدمات لتصل إلى 61 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، في ضوء ارتفاع الحصيلة من موارد جارية من الصناديق والحسابات الخاصة لتحقق 49.4 مليار جنيه.

وقد حققت الحصيلة غير الضريبية من عوائد الملكية نحو 69 مليار جنيه، كما حققت الحصيلة غير الضريبية من الإيرادات المتنوعة نحو 59.4 مليار جنيه.