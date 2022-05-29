ارتفاع الدين الخارجي لمصر 8.1 مليار دولار في الربع الأخير من 2021

كشفت بيانات المركزي المصري اليوم الأحد 29 مايو أيار أن صافي الدين الخارجي لمصر ارتفع 8.1 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2021.

ووفقًا للبيانات فإن إجمالي الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 145.5 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول من مستوى 137.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر أيلول.

وأظهرت البيانات أن الدين الخارجي كان يعادل 33.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية ديسمبر كانون الأول، ارتفاعًا من 32.6% في نهاية سبتمبر أيلول.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يــوم 19 مايو آيار 2022، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25% و12.25% و11.75% على الترتيب.