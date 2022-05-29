التمويلات التجارية في الكويت ترتفع لأعلى مستوى منذ عامين

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


نمت إجمالي التمويلات الجديدة التي قدمتها البنوك المحلية إلى قطاع التجارة في الكويت خلال الربع الأول بنسبة 21.1% بقيمة 128.2 مليون دينار لترتفع من 607.6 مليون دينار في الربع الأول من 2021 إلى 735.8 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي.

وارتفعت هذه التمويلات مقارنة مع الربع الأخير من 2021 بنسبة 67.3% بزيادة بلغت 296.1 مليون دينار، وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر مارس الماضي، ارتفعت التمويلات التجارية بنسبة 23.3% على أساس شهري، بقيمة 57.2 مليون دينار وهو أعلى مستوى له منذ عامين قبل تفاقم أزمة كورونا.

Advertisements

الأكثر قراءة

بعد اتهامه بالقتل.. مفاجأة في قضية نجل الوزيرة نبيلة مكرم

عاجل.. ظهور منافس شرس لبايرن ميونخ للظفر بخدمات ساديو ماني

ما هي البنوك التى تقدم أعلى عائد على شهادات الاستثمار بعد وقف الـ 18% ؟

مصدر بالأهلي لـ'الفجر': أنهينا الاتفاق مع بديل ديانج

تفاصيل جديدة بشأن حادث الدقهلية بعد استجواب الأم المتهمة

عميد بحوث الصناعات الغذائية السابق يكشف حقيقة تسمم الخوخ والبطيخ (فيديو)

بشري سارة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

شوبير يؤكد انفراد "الفجر" بعودة ريان إلى الأهلي