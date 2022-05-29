التمويلات التجارية في الكويت ترتفع لأعلى مستوى منذ عامين



نمت إجمالي التمويلات الجديدة التي قدمتها البنوك المحلية إلى قطاع التجارة في الكويت خلال الربع الأول بنسبة 21.1% بقيمة 128.2 مليون دينار لترتفع من 607.6 مليون دينار في الربع الأول من 2021 إلى 735.8 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي.

وارتفعت هذه التمويلات مقارنة مع الربع الأخير من 2021 بنسبة 67.3% بزيادة بلغت 296.1 مليون دينار، وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر مارس الماضي، ارتفعت التمويلات التجارية بنسبة 23.3% على أساس شهري، بقيمة 57.2 مليون دينار وهو أعلى مستوى له منذ عامين قبل تفاقم أزمة كورونا.