سوق الصرف الأجنبي الصيني يسجل معاملات بقيمة 2.67 تريليون دولار في أبريل

الاقتصاد
بوابة الفجر
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سجلت سوق الصرف الأجنبي في الصين معاملات بقيمة 17.14 تريليون يوان، أي ما يعادل 2.67 تريليون دولار، في نيسان أبريل، وفقًا لبيانات رسمية، كما بلغ حجم المعاملات في سوق العملاء 3.56 تريليون يوان في الشهر الماضي.

وبلغ حجم المعاملات في سوق ما بين البنوك 13.58 تريليون يوان، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.

وفيما يتعلق بالمنتجات، بلغ حجم المعاملات التراكمي للسوق الفورية 5.88 تريليون يوان، ولسوق المشتقات 11.26 تريليون يوان في نيسان أبريل، كما أظهرت البيانات أنه في الأشهر الأربعة الأولى من العام، بلغ حجم معاملات سوق الصرف الأجنبي في البلاد 74.81 تريليون يوان.

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