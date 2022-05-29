سريلانكا تستلم شحنة نفط من روسيا لاستئناف العمليات في المصفاة الوحيدة في البلاد



أعلن وزير الطاقة في سريلانكا أن البلاد تسلّمت نفطًا روسيًا لاستئناف العمليات في المصفاة الوحيدة في البلاد، علمًا أن النفط الروسي قد يخضع لحظر أوروبي قريبًا.

وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، مع نقص حاد في السلع الأساسية وانقطاع متكرر للتيار الكهربائي.

وأُغلقت مصفاة "سيلون بتروليوم كوربوريشن" التي تديرها الدولة، في مارس آذار الماضي عقب أزمة نفاد العملات الأجنبية في سريلانكا، ما جعل الحكومة عاجزة عن تمويل واردات النفط الخام.

وسيُرسَل نحو 90 ألف طنّ من الخام السيبيري الخفيف إلى مصفاة سريلانكا بعدما تمّ الحصول على الشحنة بضمان شركة "كورال إنيرجي" الوسيطة.