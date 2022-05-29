سريلانكا تستلم شحنة نفط من روسيا لاستئناف العمليات في المصفاة الوحيدة في البلاد

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


أعلن وزير الطاقة في سريلانكا  أن البلاد تسلّمت نفطًا روسيًا لاستئناف العمليات في المصفاة الوحيدة في البلاد، علمًا أن النفط الروسي قد يخضع لحظر أوروبي قريبًا.

وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، مع نقص حاد في السلع الأساسية وانقطاع متكرر للتيار الكهربائي.

وأُغلقت مصفاة "سيلون بتروليوم كوربوريشن" التي تديرها الدولة، في مارس آذار الماضي عقب أزمة نفاد العملات الأجنبية في سريلانكا، ما جعل الحكومة عاجزة عن تمويل واردات النفط الخام.

وسيُرسَل نحو 90 ألف طنّ من الخام السيبيري الخفيف إلى مصفاة سريلانكا بعدما تمّ الحصول على الشحنة بضمان شركة "كورال إنيرجي" الوسيطة.

Advertisements

الأكثر قراءة

بعد اتهامه بالقتل.. مفاجأة في قضية نجل الوزيرة نبيلة مكرم

عاجل.. ظهور منافس شرس لبايرن ميونخ للظفر بخدمات ساديو ماني

ما هي البنوك التى تقدم أعلى عائد على شهادات الاستثمار بعد وقف الـ 18% ؟

مصدر بالأهلي لـ'الفجر': أنهينا الاتفاق مع بديل ديانج

تفاصيل جديدة بشأن حادث الدقهلية بعد استجواب الأم المتهمة

عميد بحوث الصناعات الغذائية السابق يكشف حقيقة تسمم الخوخ والبطيخ (فيديو)

بشري سارة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

شوبير يؤكد انفراد "الفجر" بعودة ريان إلى الأهلي