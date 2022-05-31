محمد عوض يكشف استعدادات نادي القادسية الكويتي للموسم الجديد

كشف المنسق الإعلامي لنادي القادسية محمد عوض، صفقات النادي في الميركاتو الصيفي، مشيرا إلى أن إدارة الأصفر الكويتي تمكنت من حسم 3 صفقات مدوية استعدادا للموسم الجديد.

وأوضح عوض في بيان صحفي له، أن إدارة القادسية حسمت صفقة اللاعب طلال الأنصاري لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعقد يمتد ثلاثة مواسم مقابل 25 ألف دينار، في صفقة انتقال حر، حيث انتهى عقد اللاعب مع فريق خيطان.

وتابع منسق القادسية: "جاء اختيار الأنصاري ضمن الحلول التي وضعها الجهاز الفني لتعويض النقص الكبير الذي عانى منه الأصفر في الموسم الماضي في وسط الملعب بعد رحيل رضا هاني، وسلطان العنزي، وكذلك سيف الحشان".

وأضاف محمد عوض، أن إدارة نادي القادسية حصلت أيضا على توقيع اللاعب المخضرم مشاري العازمي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد، في صفقة انتقال حُر، حيث انتهى ارتباط اللاعب بفريق النصر، والذي خاض معه منافسات الموسم المقبل.

واختتم المنسق الإعلامي للقادسية محمد عوض، أن الصفقة الثالثة جاءت بتوقيع لاعب نادي الساحل السابق لكرة القدم سلمان البوص، عقد انضمام جديداً مع القادسية، وذلك بعد أن رفض اتحاد الكرة العقد السابق الموقع بين الطرفين في بداية الموسم.