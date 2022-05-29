برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة أسوان

يبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة أسوان، عبر محركات البحث المختلفة عن موعد إعلان نتيجة الترم الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2022، وكيفية حصول الطلاب على نتيجة الفصل الدراسي الثاني بعد الانتهاء من عقد الامتحانات ورقيًا في لجان مؤمَّنة ومراقبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة أسوان

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالمنيا استمرار عمليات التصحيح لأوراق امتحانات الشهادة الإعدادية في كنترول محافظة أسوان، وأنه من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 نهاية الأسبوع المقبل وفقًا للخريطة الزمنية المحددة لتصحيح ورصد درجات الامتحانات.

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة أسوان

ومن المتوقع قريبا ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2021-2022، بالاسم ورقم الجلوس، عبر موقع وزارة التربية والتعليم والصفحة الرسمية لمحافظة أسوان، عقب اعتمادها من قبل محافظ أسوان.. لمعرفة النتيجة اضغط هنا