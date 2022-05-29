اختيار البنك المركزي المصري رئيسا لمجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية



أعلن البنك الأفريقي للتنمية اختيار البنك المركزي المصري، رئيسا جديدا لمجلس المحافظين بالبنك في دورته الجديدة لمدة عام.

وسيترأس مجلس المحافظين للبنك الإفريقي للتنمية طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، خلفا لوزير المالية الغاني "كينيث أوفوري آطا"، رئيس مجلس محافظي البنك المنتهية ولايته.

وذكر البنك الأفريقي للتنمية -في بيان اليوم /الأحد/- أن اختيار البنك المركزي المصري رئيسا لمجلس المحافظين بالبنك تم بالاجتماعات السنوية التي عقدت في العاصمة الغانية أكرا نهاية الأسبوع الماضي، وضم المكتب الجديد لمجلس المحافظين، البرازيل نائب أول للرئيس وأوغندا نائب ثان للرئيس.

من جانبه، قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في كلمته أمام الجمعية العامة للبنك إن الاجتماعات السنوية المقبلة، ستعقد في شرم الشيخ خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو من العام المقبل 2023، مؤكدا دعم مصر للبنك الإفريقي للتنمية باعتباره مؤسسة متميزة تلعب دورا كبيرا في التنمية في القارة الأفريقية.