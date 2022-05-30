"صبي من السماء" للمخرج المصري طارق صالح يفوز بجائزة أفضل سيناريو في كان

الفجر الفني
طارق صالح
طارق صالح
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حصل فيلم "صبي من السماء"، على جائزة أفضل سيناريو للمخرج طارق صالح، وذلك في ختام مهرجان كان السينمائي الـ 75.

 

الفيلم من بطولة 3 ممثلين فلسطينيين الأصل وهم توفيق برهوم، محمد بكري، مكرم خوري، والممثل اللبناني فارس فارس، والممثل المصري عمرو مسعد.

 

كما يشارك السوري شروان حاجي، والتركي يونس البايرك، بالفيلم بالإضافة إلى الممثل التونسي مهدي دهبي.

 

وتنافس مجموعة من المخرجين ضمن المسابقة الرسمية المؤلفة من 18 فيلمًا على السعفة الذهبية، الجائزة السينمائية الأرفع في المحافل الفنية الدولية.

صبي من السماء مهرجان كان
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