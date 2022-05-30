منتظر عبد الأمير: أتوقع ترشيح صلاح للكرة الذهبية رغم خسارته لقب أبطال أوروبا

الفجر الفني
صلاح ومنتظر عبد الأمير
صلاح ومنتظر عبد الأمير
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أكد لاعب المنتخب العراقي ونادي القوة الجوية، منتظر عبد الأمير أن النجم المصري محمد صلاح قدم مباراة أكثر من ممتعة في نهائي دوري أبطال أوروبا وكان سبب رئيسيا في حصول كورتوا حارس مرمي ريال مدريد علي أفضل لاعب في المباراة ولكن الحظ لم يحالفه بسبب تألق الحارس ورغم ذلك قدم مباراة استثنائية علي مستوي الأداء الفردي والجماعي وكان أكثر فعالية علي المرمي وتفوق علي جميع لاعبي ليفربول والريال.

ويضيف: "محمد صلاح هذا العام قدم موسم استثنائي وهو يستحق أن يتواجد من افضل ثلاثة في التتويج  بالكرة الذهبية بعد فوزه بلقب هداف الدوري الانجليزي ولما قدمه من مستوي رائع في موسم ٢٠٢١-٢٠٢٢ سواء في دوري أبطال أوروبا هذا العام أو الدوري الانجليزي هذا العام فهو يستحق بجدارة ليكون ضمن المتوجين بجائزة البالون دور.

واستطرد: محمد صلاح قدم موسم استثنائي مع المنتخب المصري هذا العام واستطاع للوصول إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية والمرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم والفيفا  دائما وكان أكثر فاعلية في المنتخب. 

من جانبه أكد أنه يطمح للمزيد من الانتصارات فريقه في دوري أبطال آسيا بما يليق بالكرة العراقية خاصة أن فريقه استطاع التغلب علي نادي الجزيرة الإماراتي بهدفين لهدف في المباراة الأخيرة ويسعي لوصول فريقه المباراة النهائية في دوري أبطال آسيا.

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