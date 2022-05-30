يبحث العديد من عشاق كرة القدمن عن موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي والقنوات الناقلة، لمشاهدة المباراة المصيرية بنهائى دوري أبطال إفريقيا.

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي والقنوات الناقلة المقرر إنطلاقها اليوم على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

موعد مباراة الاهلى والوداد المغربى في نهائي دوري أبطال إفريقيا

يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره الوداد المغربي في النهائينهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامته بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء في التاسعة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية.

مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

تنقل قناة بي إن سبورت مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا باعتبارها القناة الحاصلة على حقوق بث دوري الأبطال الأفريقي.