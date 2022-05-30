الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الطقس

قال الدكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية إن هناك نشاط خفيف للرياح مما يجعل الجو معتدلا خلال فترات الليل.

موعد تحسن حالة الطقس

وأكد مدير عام مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية أن الموجه شديدة الحرارة ستنتهي غدا ان شاء وتستمر الأجواء لنهاية الأسبوع.

سبب الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة الأحد

وأوضح أن سبب الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة هو منخفض السودان وكان تأثيره الفترة الماضية على جنوب مصر وامتداد تأثيره على شمال البلاد خلال لـ24 ساعة الماضية والقادمة ونتوقع ان تستمر الموجة لليوم.



نصائح مهمة للمواطنين للتعامل مع الطقس الحار

وأضاف مدير عام مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية خلال حلقة مداخلة ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل المذاع على قناة الحياة قائلا: “بقدر الإمكان ننصح بأن لا نتعرض لآشعة الشمس ويتم قياس الحرارة أو الدرجات الحرارة في الظل وليس في الشمس وتختلف على مدة التعرض لآشعة الشمس وبالتأكيد تكون اعلى من الظل”.



درجات الحرارة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين، تتوقع الأرصاد الجوية أن القاهرة تسجل العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة.

