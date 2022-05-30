سعر الدولار اليوم الاثنين 30-5-2022 أمام الجنيه في البنوك

الاقتصاد
الدولار - أرشيفية
الدولار - أرشيفية
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سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 30-5-2022، استقرارا أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر خلال التعاملات الصباحية، وثبت بالبنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 18.55 للشراء، 18.61 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري


18.54 جنيه للشراء.

18.62 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري


18.55 جنيه للشراء.

18.61 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية


18.57 جنيه للشراء.

18.63 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر


18.55 جنيه للشراء.

18.61 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"


18.57 جنيه للشراء.

18.63 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى


18.58 جنيه للشراء.

18.63 جنيه للبيع.
 

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