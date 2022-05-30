دنيا سمير غانم تتصدر تريند جوجل بسبب هذه المسرحية

تصدرت النجمة دنيا سمير غانم تريند جوجل خلال الفترة الماضية، حيث تخوض تجربة مسرحية جديدة لأول مرة الفترة المقبلة.

ومسرحية "روحى أنا" للنجمة دنيا سمير غانم، يشارك في بطولتها عدد كبير من نجوم مصر والعالم العربي.

إعلان تفاصيل المسرحية قريبا

ومن المقرر أن يشارك دنيا سمير غانم البطولة نجم مسرح مصر على ربيع وعدد من الفنانين، حيث تفاوضت الشركة المنتجة معها على التفاصيل، ومن المقرر الإعلان عن كل التفاصيل الأيام المقبلة.

ومسرحية “روحي أنا”، من إخراج أوتاكا، ويستعد المسؤولين عن العمل المسرحي لاختيار مكان العرض المناسب للمسرحية عقب عرضها في مصر.

أبطال مسرحية روحي أنا

مسرحية "روحى أنا" بطولة دنيا سمير غانم، على ربيع، شيماء سيف، بيومى فؤاد، محمود حافظ، من تأليف كريم سامى، وإخراج أوتاكا.

فيلم تسليم أهالي للنجمة دنيا سمير غانم

وتنتظر دنيا سمير غانم عرض فيلم "تسليم أهالى" الذي يشارك فى بطولته الفنانين بيومي فؤاد وهشام ماجد وآخرون، إخراج خالد الحلفاوى.

وفيلم تسليم أهالي للنجمة دنيا سمير غانم، يمثل أول بطولة مطلقة لها في عالم السينما بعد آخر أعمالها "لف ودوران" أمام النجم أحمد حلمى.

مسلسل عالم موازي

كما تنتظر النجمة دنيا سمير غانم عرض مسلسل "عالم موازي" الذي كان من المقرر عرضه رمضان الماضي، ويشارك في بطولة المسلسل كلا من شيماء سيف، وعمرو وهبة، وعدد من الفنانين، والمسلسل من إخراج هشام جمال.