موعد مباراة الأهلي والوداد اليوم فى نهائي إفريقيا والقنوات الناقلة

مباراة الأهلي والوداد، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الاثنين إلى المغرب، حيث تقام مباراة الأهلي المصري والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021-2022.

مباراة الأهلي والوداد

ويأمل عشاق المارد الأحمر في الفوز بمباراة الأهلي والوداد مباتلك المواجهة التي لا تقبل القسمة على اثنين إذ ستزيح الستار عن حامل اللقب، لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي يحمل لقب آخر نسختين بها العملاق القاهري.

وترصد بوابة الفجر تفاصيل مباراة الأهلي والوداد المغربي اليوم في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021-2022 في السطور التالية:

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي

تنطلق مباراة الأهلي والوداد اليوم الاثنين الموافق الـ30 من مايو 2022، في تمام الـ9 مساء بتوقيت القاهرة، الـ10 بتوقيت المملكة العربية السعودية، الـ11 بالإمارات.

ملعب مباراة الأهلي والوداد المغربي

ويستضيف ملعب ستاد مركب محمد الخامس في الدار البيضاء مباراة الأهلي والوداد المغربيمساء اليوم في مواجهة نارية، زاد من صعوبتها اختيار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" المغرب مقرا للمباراة النهائية وسط اعتراضات كبيرة من الأهلي وجماهيره.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي اليوم في نهائي إفريقيا

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية صاحبة حقوق البث الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا وكافة البطولات والمسابقات الكبري عن نقل مباراة النهائي التي ستجمع بين الأهلي والوداد المغربي عبر قنواتها.