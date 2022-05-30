نفط عُمان يفقد 1.43 دولار من سعر البرميل

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الاثنين، تراجع سعر نفط عمان بالعقود الآجلة تسليم شهر يوليو / تموز القادم، بواقع 1.43 دولار للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو / تموز، تراجع إلى 110.84 دولار للبرميل، مقارنةً بسعره يوم الجمعة الماضي، عند 112.27 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر أغسطس / آب المقبل 112.75 دولار للبرميل، بارتفاع 2.06 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 110.69 دولار للبرميل.

وعالميًا، ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم يوليو / تموز القادم، بحلول الساعة 9:40 صباحًا بتوقيت جرينتش، بنسبة 0.39 بالمائة؛ ليصل إلى 115.52 دولار للبرميل، رابحًا 45 سنتًا للبرميل.

وارتفع سعر خام برنت تسليم يوليو / تموز، بنسبة 0.28 بالمائة؛ ليصل إلى مستوى 119.76 دولار للبرميل، بمكاسب 33 سنتًا للبرميل عن مستوياته السابقة.

 

 

 

 

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