Nikkei الياباني يغلق عند أعلى مستوى منذ شهر



أغلق مؤشر Nikkei الياباني على أعلى مستوياته منذ أكثر من شهر اليوم الاثنين مدعوما بأسهم المعدات والتكنولوجيا بعد أن هدأت إجراءات التحفيز في شنغهاي وتخفيف قيود كوفيد-19 المخاوف من تباطؤ حاد في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفع المؤشر Nikkei بنسبة 2.19% ليغلق عند 27369.43 نقطة وهو أعلى مستوياته منذ 21 أبريل نيسان.

وصعد المؤشر TOPIX الأوسع نطاقا بنسبة 1.86% إلى 1922.44 نقطة.

ومما ساعد على تعزيز الإقبال على المخاطر أنباء عن أن السلطات في شنغهاي ستلغي العديد من الشروط المفروضة على الشركات لاستئناف عملها اعتبارا من يوم الأربعاء لتخفف بذلك إجراءات إغلاق شملت المدينة بأسرها وبدأت قبل شهرين.

وأغلقت وول ستريت على ارتفاع كبير يوم الجمعة، إذ دفعت إشارات على استمرار ارتفاع التضخم المستثمرين للدخول في عطلة نهاية أسبوع طويلة يحدوهم الأمل في أن يتمكن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي من تشديد السياسة النقدية دون إدخال الاقتصاد في حالة ركود.