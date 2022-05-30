سعر اليورو اليوم الاثنين 30-5-2022 مقابل الجنيه

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات اليوم الاثنين اليوم 30-5-2022 بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 19.89جنيه للشراء، و20.04 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 19.89 جنيه للشراء، و19.99 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى


19.89 جنيه للشراء.

19.99 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى


19.89 جنيه للشراء.

20.04 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر


19.84 جنيه للشراء.

20.03 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية


19.89 جنيه للشراء.

20.03 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة


19.82 جنيه للشراء.

20.05 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib


19.92 جنيه للشراء.

20.04 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى


19.93 جنيه للشراء.

20.05 جنيه للبيع.

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