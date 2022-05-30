“الزراعة” تواصل متابعة عمليات حصاد وتوريد الأقماح بمحافظة الدقهلية

تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الاراضي بالمتابعة الميدانية لعمليات حصاد وتوريد القمح، قام حسن الفولي رئيس الهيئة العامه للاصلاح الزراعي والمستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة بجوله تفقدية في محافظة الدقهلية يرافقهما المهندس حماد رئيس الإدارة المركزية للتعاون والمهندس فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية والمهندس ياسر عثمان مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالمحافظة، وذلك لمتابعة عمليات توريد الاقماح وتحقيق المستهدفات حيث أن إجمالي مساحة القمح بالدقهلية نحو 262 الف فدان والتوريد 300 ألف طن.



شملت الجولة متابعة عمليات توريد القمح لمطحن برهنت والمكون من 10 خلايا بطاقه استيعابية 15 الف طن، وتم عقد لقاء موسع شمل جميع العاملين المعنين بالقمح ومديري الادارات في كل من الاصلاح ومراقبات الاستصلاح ومديرية الزراعة.



واكد مستشار الوزير للمتابعة أن الدولة هذا العام قدمت للمزارعين كافه التيسيرات من اجل توريد كميات كبيرة من القمح وبحد أدنى 12 اردب للفدان مشيرا إلى ضرورة تسهيل إجراءات أمام المزارعين وحثهم على التوريد، موضحا ان تلك الزيارات مستمرة لجميع المحافظات علي الطبيعة والتفاعل مع العاملين والمزارعين