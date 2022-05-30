الأسهم الأوروبية ترتفع وسط تفاؤل بإجراءات التحفيز الصينية
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ارتفعت الأسهم الأوروبية لتتجاوز أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع اليوم إذ عززت إجراءات تحفيز جديدة في الصين شعور التفاؤل الذي بدأ الأسبوع الماضي في حين يتطلع المستثمرون لمزيد من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع ومنها التضخم في ألمانيا.
وستلغي السلطات في شنغهاي، المركز التجاري الصيني، العديد من الشروط المفروضة على الشركات لاستئناف عملها اعتبارا من يوم الأربعاء لتخفف بذلك إجراءات إغلاق بسبب انتشار كوفيد-19 حسب رويترز.
وحققت الأسهم الأوروبية أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف مارس الأسبوع الماضي إذ هدأت الأسواق بفعل بيانات معنويات المستهلكين الأمريكيين القوية وإشارات على أن التضخم يبلغ ذروته فضلا عن وضوح الرؤية بشأن سياسات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).