الدولار يواصل تراجعه مع انتعاش مؤقت للأسهم



واصل الدولار تراجعه اليوم مع ارتفاع الإقبال على المخاطر في الأسواق مؤقتا مدعوما ببيانات اقتصادية إيجابية ورهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيشدد السياسة النقدية بوتيرة أبطأ.

ومؤشر العملة الأمريكية، الذي يقيس أداءها أمام ست عملات رئيسية، في طريقه لتسجيل أول تراجع شهري في خمسة أشهر بعدما فقد الدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا قوة دفعه منذ ارتفاعه الكبير في بداية العام.



ومؤشر الدولار في طريقه للتراجع 1.5 في المائة في مايو وإن ظل مرتفعا بنحو 6 في المائة على أساس سنوي. ونزل المؤشر ربع نقطة مئوية خلال اليوم إلى 101.44.



ومن المتوقع أن تكون التعاملات محدودة اليوم بسبب إغلاق أسواق الأسهم والسندات الأمريكية بسبب عطلة رسمية.



وأظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاع إنفاق المستهلكين الأمريكيين بأكثر من المتوقع في أبريل مع تزايد شراء الأسر للبضائع والخدمات وتباطؤ ارتفاع معدلات التضخم.



ويقول محللون وفقا لرويترز إن البيانات المشجعة بالإضافة إلى الرهان على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع الفائدة بوتيرة أبطأ يضعف الدولار.



وارتفع اليورو أمام الدولار لأعلى مستوياته في شهر مسجلا 1.07705 دولار بارتفاع 0.3 في المائة.

ونزل سعر الين 0.2 في المائة إلى 127.330 ين للدولار.



وارتفع الجنيه الإسترليني قليلا بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.26400 دولار.



وفيما يتعلق بالعملات المشفرة ارتفع سعر بتكوين بنسبة أربعة في المائة لكنها ظلت عند مستوي قريب من 30 ألف دولار.