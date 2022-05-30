استكمال تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي ببعض مجاورات حي النرجس بمدينة السادات آخر أغسطس المقبل

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة السادات سيستكمل يوم الثلاثاء الموافق 30/8/2022، وحتى يوم الأربعاء الموافق 19/10/2022، تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمجاورات 3، 4، 5، بحي النرجس بمدينة السادات، والسابق حجزها بالقرعة العلنية، طبقًا للمواعيد المقررة من الجهاز.



وأوضح المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه سيتم استكمال تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 3، من 1: 100، يوم الثلاثاء 30/8/2022، والقطع من 101: 200، يوم الأربعاء 31/8/2022، والقطع من 201: 300، يوم الخميس 1/9/2022، والقطع من 301: 400، يوم الأحد 4/9/2022، والقطع من 401: 500، يوم الإثنين 5/9/2022، والقطع من 501: 600، يوم الثلاثاء 6/9/2022، والقطع من 601: 700، يوم الأربعاء 7/9/2022، والقطع من 701: 800، يوم الخميس 8/9/2022، والقطع من 801: 900، يوم الأحد 11/9/2022، والقطع من 901: 1000، يوم الإثنين 12/9/2022، والقطع من 1001: 1074، يوم الثلاثاء 13/9/2022، وتخصيص يومي الأربعاء 14/9/2022، والخميس 15/9/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة بالمجاورة الثالثة.



وقال: سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 4، من 1: 100، يوم الأحد 18/9/2022، والقطع من 101: 200، يوم الإثنين 19/9/2022، والقطع من 201: 300، يوم الثلاثاء 20/9/2022، والقطع من 301: 400، يوم الأربعاء 21/9/2022، والقطع من 401: 500، يوم الخميس 22/9/2022، والقطع من 501: 600، يوم الأحد 25/9/2022، والقطع من 601: 700، يوم الإثنين 26/9/2022، والقطع من 701: 800، يوم الثلاثاء 27/9/2022، والقطع من 801: 900، يوم الأربعاء 28/9/2022، والقطع من 901: 953، يوم الخميس 29/9/2022، وتخصيص يومي الأحد 2/10/2022، والإثنين 3/10/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة بالمجاورة الرابعة.



وأضاف: سيتم تسليم القطع بالمجاورة 5، من 1: 100، يوم الثلاثاء 4/10/2022، والقطع من 101: 200، يوم الأربعاء 5/10/2022، والقطع من 201: 300، يوم الأحد 9/10/2022، والقطع من 301: 400، يوم الإثنين 10/10/2022، والقطع من 401: 500، يوم الثلاثاء 11/10/2022، والقطع من 501: 600، يوم الأربعاء 12/10/2022، والقطع من 601: 700، يوم الأحد 16/10/2022، والقطع من 701: 707، يوم الإثنين 17/10/2022، وتخصيص يومي الثلاثاء 18/10/2022، والأربعاء 19/10/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة بالمجاورة الخامسة.