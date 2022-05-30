إيقاف شهادة الادخار بفائدة 18 % ببنكى الأهلى ومصر.. وطرح شهادة بفائدة 14 % لمدة 3 سنوات

أعلن بنكا الأهلى ومصر إيقاف شهادة الادخار بفائدة 18 %، كما أعلن البنكان طرح شهادة بفائدة 14 % لمدة 3 سنوات.

وحققت شهادات الـ18% المستهدف منها بمبلغ حوالى 750 مليار جنيه لدى البنكين، حيث بلغت حصيلة شهادة الـ18% مبلغ 515 مليار جنيه لدى البنك الأهلي المصري و240 مليار جنيه لدى بنك مصر منذ صدورها في 21 مارس حتى نهاية عمل اليوم الإثنين.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعها الأخير رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس أى بنسبة 2% ليصل إلى 11.25% و12.25%و11.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.