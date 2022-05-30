حالة الطقس غدا الثلاثاء 31-5-2022

أكدت الأرصاد الجوية استمرار موجة الطقس شديد الحرارة في حالة الطقس غدًا الثلاثاء الموافق 31 مايو، على جميع مدن الجمهورية، خاصة مدن ومحافظات جنوب البلاد، إذ تكسر درجات الحرارة حاجز الـ41 درجة مئوية، خلال ساعات النهار.

وأضافت الأرصاد، فى بيان صادر عنها منذ قليل، أن الطقس سيكون شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، والقاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة، فى حين يسود طقس حار على وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، خلال ساعات النهار، ومع بداية ساعات المساء، يسود طقس لطيف على شمال البلاد، وصولًا إلى القاهرة الكبرى، ويسود طقس معتدل على جنوب سيناء ومحافظات شمال وجنوب الصعيد.

رياح نشطة على مناطق متفرقة

وأشارت الأرصاد الجوية إلى وجود نشاط للرياح على مناطق متفرقة من محافظات شمال الصعيد، وجنوب سيناء، ومدن القناة، والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، كما يسود طقس غائم جزئيًا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، ما يخفف من حدة الشعور بارتفاع درجات الحرارة، في حين يسود طقس مشمس طوال ساعات النهار على جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء والقاهرة الكبرى، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء الموافق 31 مايو 2022 في مصر على النحو التالي:

القاهرة 37-21

الإسكندرية 29-19

وادي النطرون 36-20

طنطا 36-21

شبين الكوم 36-21

دمنهور 33-22

بلطيم 29-19

مطروح 28-18

السلوم 27-17

سيوة 35-20

بورسعيد 30-20

دمياط 29-20

الزقازيق 37-21

المنصورة 35-20

الإسماعيلية 37-21

السويس 36-20

العريش 30-20

رفح 28-19

رأس سدر 36-21

نخل 34-31

نويبع 37-23

طابا 36-22

كاترين 31-21

الطور 35-23

شرم الشيخ 40-27

الغردقة 39-26

مرسى علم 38-25

الفيوم 38-23

بني سويف 38-23

المنيا 39-23

أسيوط 39-24

سوهاج 39-24

قنا 41-25

الأقصر 42-25

أسوان 43-26

إدفو 42-26

أبو سمبل 42-26

الوادي الجديد 41-25

شلاتين 36-23

أبو رماد 35-23

حلايب 32-22

رأس حدربة 32-22