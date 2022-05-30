بحث التعاون الأردني التونسي في مجال المواصفات والمقاييس

أكدت مديرة عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية المهندسة عبير الزهير، أهمية التعاون الثنائي بين هيئات ومعاهد التقييس والمواصفات العربية بما يسهم في دفع عجلة التنمية والتكامل العربيين.



جاء ذلك خلال استقبالها اليوم الاثنين، وفدًا من الجمهورية التونسية برئاسة رئيسة مصلحة التعاون الثنائي ونقطة الاتصال الوطنيّة بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية التونسي، حسنة شحدورة.



وقالت المهندسة الزهير، إن اللقاء يأتي ترجمة وتجسيدًا للتعاون المستمر بين البلدين وسعيًا في تطوير التعاون الفني وتسهيل التجارة البينية بشكل فعال، وللتأكيد على ضرورة السير والعمل الجاد بتفعيل اتفاقية التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات بين البلدين الشقيقين وتحفيزًا للقطاع الخاص من الاستفادة من هذه الاتفاقية في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.



وأشارت إلى الدور الهام الذي يقوم به الفريق الأردني التونسي في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والذي يعمل بروح الفريق الواحد للوصول إلى الهدف المنشود حول الرؤية الشاملة والمتمثلة في بناء مؤسسات المعرفة والوصول إلى أعلى مستوى في الريادة العلمية والعملية لإزالة أية عوائق أو تحديات قد تواجه تفعيل هذه الاتفاقية.



من جانبها، قالت شحدورة إن هذه الاجتماعات دليل على الرغبة لدى الطرفين في تجسيد بنود هذه الاتفاقية عبر مواءمة المواصفات والمقاييس والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة الصادرة عن الطرفين، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري وتعزيزه بين البلدين.



ويضم الوفد التونسي كلا من، مدير التعاون الاقتصادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات الشاذلي الماي، والمسؤول بالجمارك التونسيةالمقدم سفيان الزغلامي، بحضور الملحق التجاري التونسي في الأردن عاطف الغرياني.