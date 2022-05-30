النفط يغلق عند أعلى مستوى في شهرين مع تخفيف إجراءات الإغلاق في شنغهاي



ارتفعت أسعار النفط أعلى مستويات 121 دولارًا للبرميل اليوم الإثنين 30 مايو أيار عند أعلى مستوى في شهرين بدعم من قرار الصين بتخفيف إجراءات الإغلاق المرتبطة بكورونا.

وفي ختام جلسة تداولات اليوم الإثنين، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يوليو تموز بنحو 1.9% أو 2.24 دولار إلى 121.67 دولار للبرميل.

كما ارتفعت عقود خام تكساس بنسبة 1.8% أو 2.10 دولار عند 117.17 دولار للبرميل.

وكانت أحجام التداول ضعيفة مع إغلاق الأسواق في الولايات المتحدة في عطلة رسمية.

وأفادت مصادر في أوبك+ لرويترز أن المجموعة ستتمسك بخططها القائمة لزيادة إنتاجية شهر يوليو تموز بنحو 432 ألف برميل يوميًا.

فيما أعلنت السلطات في شنغهاي إنهاء إجراءات الإغلاق التي استمرت شهرين لاحتواء فيروس كورونا وستسمح للغالبية العظمى من السكان بمغادرة منازلهم وقيادة سياراتهم بداية من يوم الأربعاء.

وأخفقت دول الاتحاد في الاتفاق على حظر استيراد النفط الروسي، لكن زعماء الدول السبع والعشرين الأعضاء سيتفقون من حيث المبدأ على حظر نفطي، وذلك حسب ما أظهرت مسودة بنتائج القمة.