"موسم صفري" للكرة المصرية في 2022 بعد خسارة الأهلي اللقب الأفريقي

أكمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اخفاقات الكرة المصرية في عام 2022، بعدما خسر لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الوداد الرياضي المغربي بهدفين دون رد في المباراة التي جرت بينهما على استاد المركب الرياضي محمد الخامس.

وسجل هدفي الوداد المغربي في مرمى الأهلي اللاعب زهير المترجي ليمنح فريقه اللقب الثالث في دوري أبطال إفريقيا، بينما توقف رصيد ألقاب الأهلي في

وشهد العام الجاري عدة اخفاقات للكرة المصرية سواء على مستوى الأندية أو منتخب مصر جاءت كالآتي:-

كأس أمم إفريقيا

خسر منتخب مصر لقب بطولة كأس أمم إفريقيا أمام السنغال بركلات الترجيح.

التأهل لكأس العالم

فشل منتخب مصر في التأهل لكأس العالم 2022 بعد الخسارة مجددا أمام السنغال بركلات الترجيح في المرحلة الفاصلة من التصفيات الأفريقية.

كأس الكونفدرالية الأفريقية

فشل ممثلي مصر في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المصري البورسعيدي وبيراميدز في التتويج بلقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم من الدور ربع النهائي للبطولة.

دوري أبطال إفريقيا

فشل الأهلي اليوم الاثنين، في حصد لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا وخسر المباراة النهائية أمام الوداد المغربي ليكمل اخفاقات الكرة المصرية هذا الموسم.