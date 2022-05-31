9.4 مليار جنيه إيرادات المصرية للاتصالات خلال الربع الأول من 2022



أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن نتائج أعمالها عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2022، وذلك طبقًا للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.



وجاءت أهم مؤشرات نتائج أعمال الربع الأول من 2022 كالتالى:



• بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 9.4 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 12٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعةً بالنمو في إيرادات خدمات البيانات بنسبة 22٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث مثلت 74٪ من إجمالي النمو في الإيرادات، متبوعة بالزيادة في إيرادات الكوابل وخدمات الصوت.



• أظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة حيث ارتفع عدد مشتركي التليفون الثابت بنسبة 11٪، وأرتفع عدد عملاء الإنترنت الثابت فائق السرعة بنسبة 14٪، ومشتركي المحمول بنسبة 19٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بعدد مشتركين تجاوز 10 مليون مشترك.



• بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3.6 مليار جنيه محققا هامش ربح قوي قدره 38٪ في ضوء نمو الإيرادات والجهود المستمرة لترشيد النفقات.



• بلغ صافي الربح بعد الضرائب 1.4 مليار جنيه مسجلا انخفاضا قدره 36% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة لبعض العناصر غير التشغيلية.



وبتحييد أثر تلك العناصر غير التشغيلية والمتمثلة في بعض المعالجات المحاسبية الاستثنائية لشركة فودافون مصر والمخصصات والاضمحلال، وأرباح فروق العملة، وضرائب الدخل المؤجلة، يستقر صافي الربح عند مبلغ 1.7 مليار جنيه مماثلا لنفس الفترة من العام السابق.



• مثلت النفقات الرأسمالية نسبة 16٪ من إجمالي الإيرادات المحققة، كما بلغت النفقات الرأسمالية المدفوعة 4.8 مليار جنيه متضمنة القسط الثاني من قيمة الترددات التي حصلت عليها الشركة مؤخرا.



• سجل صافي الدين مبلغ 17.3 مليار جنيه محققًا نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي قدرها 1.2 مرة مقارنة بـ 0.9 مرة في عام 2021 نتيجة لتغير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وبتحييد أثر التغير في سعر الصرف تصل النسبة إلى 1.1 مرة، بينما انخفض معدل الفائدة الفعلي ليصل إلى 4.6%.



وعلق المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على نتائج أعمال الشركة عن الربع الأول من العام 2022 قائلًا: "الأداء التشغيلي والمالي المميز للشركة المصرية للاتصالات خلال هذا الربع على كافة الأصعدة بالرغم من بعض التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي.



وقد واصلت الشركة تحقيق النمو عن طريق وحدات اعمالها المختلفة حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 12٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وسجل الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، هامش ربح قوي بنسبة 38٪ متسقا مع توقعات أداء الشركة. حيث واصلت وحدات أعمال التجزئة تحقيق النمو بنسبة بلغت 16% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بفضل زيادة إيرادات خدمات البيانات المدعومة بنمو قاعدة العملاء عبر الخدمات المختلفة وارتفاع متوسط الايرادات عن كل عميل.



أدى هذا النمو في الإيرادات إلى استقرار الربح التشغيلي وصافي الربح على أساس سنوي بعد تحييد أثر بعض العناصر غير التشغيلية بالرغم من ارتفاع تكلفة الإهلاك والاستهلاك في ضوء الترددات الجديدة التي حصلت عليها الشركة مؤخرا والمعالجة المحاسبية الجديدة الخاصة بتأثير سعر الصرف.



تواصل الشركة العمل على إدارة تدفقاتها النقدية الحرة والتي بلغت 0.7 مليار جنيه بعد تحييد أثر القسط المدفوع الخاص بالترددات التي حصلت عليها الشركة مؤخرا، وفد تمكنت الشركة من تجاوز العديد من الصعوبات خلال تلك الفترة من العام ونعمل على تطوير ادائنا المالي من خلال نمو الايرادات وترشيد النفقات لإكساب الشركة المرونة اللازمة لمواجهة المزيد من التحديات مع تعزيز قيمة الشركة والحفاظ عليها".



وأضاف: "ترتكز استراتيجية الشركة في سبيل تحقيق تلك الاهداف على تطوير خبرة العملاء، فقد وضعنا خطة عمل متكاملة تستهدف كل نقاط الاتصال مع العملاء للانتقال من تحسين جودة الخدمات المقدمة فقط إلى الاهتمام بخبرة العميل على كل المستويات من تصميم المنتجات إلى الارتقاء بطريقة توصيل الخدمات وتحسين خدمة العملاء ما بعد البيع على مستوى وحدات الأعمال المختلفة، مثل هذه الخطة لن تعزز من قيمة الشركة لدى عملائها فحسب، لكنها ستجعلنا أيضًا أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على مواجهة المستقبل"

