مليار و558 مليون دولار صادرات مصر لأكبر 5 دول فبراير الماضى



ارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات مصر إلى أكبر 5 دول فى شهر فبراير الماضي، لتصل إلى مليار و558 مليون دولار، بينما كانت نحو 604 ملايين و886 ألف دولار فى شهر فبراير عام 2021، بزيادة بلغت 953 مليون و944 ألف دولار.

وقالت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر للدول الخمس تصدرها تركيا بقيمة بلغت 491 مليون و595 ألف دولار فى فبراير الماضي، مقابل 181 مليون و758 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 309 مليون دولار، يليها الصادرات إلى الصين وبلغت 426 مليون و965 ألف دولار فى فبراير الماضي، مقابل 110 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 316 مليون و902 ألف دولار.

وتضمنت القائمة صادرات مصر لكل من إيطاليا بقيمة 248 مليون و506 ألف دولار فى فبراير الماضي، مقابل 150 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 98 مليون و451 ألف دولار، ثم الهند بقيمة 198 مليون و524 ألف دولار فى فبراير الماضي، مقابل 105 مليون و506 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 93 مليون دولار، وأخيرا إسبانيا بقيمة 193 مليون و240 ألف دولار فى فبراير الماضي، مقابل 57 مليون و504 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 135 مليون و736 ألف دولار.



