أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 31-5-2022.. الكيلو يصل إلى 40 جنيها

الاقتصاد
الدواجن- أرشيفية
الدواجن- أرشيفية
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استقرت أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الثلاثاء 31-5-2022، حيث سجل سعرها بالمزرعة 3 جنيهات للكيلوجرام، ووصل سعرها في السوق المحلية نحو 34 جنيها.

 

أسعار الفراخ البلدي

سجلت أسعار الفراخ البلدي 35-36 جنيهًا للكيلو سعر المزرعة، ووصل سعرها للمستهلك ما يقرب من 40 جنيها.

 


أسعار الدواجن اليوم


يبلغ سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم ما يقرب من 9 جنيهات.

يبلغ سعر الكتكوت البلدي عمر يوم ما يقرب من 3 جنيهات.

يبلغ سعر الكتكوت الساسو عمر يوم ما يقرب من 3 جنيهات.

يبلغ سعر كتكوت فيومى ما يقرب من 5 جنيهات.

يبلغ سعر كتكوت فيومى ما يقرب من 5.5 جنيه.

سجل سعر كيلو البط المسكوفي في المزرعة نحو  47 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو البط الفرنساوي إلى نحو 24 جنيهًا.

بينما سجل سعر كيلو البط المولار نحو 31 جنيهًا.

 

أسعار البط اليوم

بلغ سعر فرخ البط المسكوفي نحو 15 جنيهًا.

وسجل سعر فرخ البط الفرنساوي نحو 7 جنيهات للواحد.

يبلغ سعر بط بيور ما يقرب من 12 جنيها.

يبلغ سعر سمان عمر 14 يوم نحو 3.5 جنيه.

يبلغ سجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم نحو 13 جنيهًا.

يبلغ سجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم نحو 50 جنيها.

 

أسعار البيض
 

وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 50 و51.50 جنيه للكرتونة، والبيض الأحمر بين 52 و53.50 جنيه للكرتونة، والبيض البلدي بين 54 و55 جنيهًا للكرتونة.

 

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