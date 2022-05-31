"التصديري الطباعة والتغليف": لقاءات ثنائية مع شركات من 4 دول لزيادة الصادرات

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلن المجلس التصديري للطباعة والتغليف والمصنفات أنه جرى عقد عدد كبير من اللقاءات الثنائية لشركات القطاع المشاركة في البعثة المصرية في الأردن وذلك مع عدد من المشترين من دول العراق وسوريا وفلسطين والأردن، وذلك ضمن البعثة التي جرى تنفيذها بالفترة من 29 إلي 30 مايو 2022 بالتعاون مع غرفة تجارة عمان والتمثيل التجارى وكونسبت والمجلس التصديري للصناعات الغذائية.

 

وقالت سارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس التصديري للمجلس، إن الاشتراك في البعثة يأتي ضمن خطة المجلس التصديري لفتح أسواق جديدة خاصة في الدول العربية التي يمكن أن توفر سوق جديد للقطاع لترويج المنتجات له خلال الفترة المقبلة.


واوضحت سارة إبراهيم في بيان للمجلس التصديري، أن 8 شركات من القطاع شاركوا في عدة لقاءات وكذلك زاروا عدد من الشركات الموجودة ضمن البعثة في الأردن، الأمر الذي يفتح الطريق أمام توقيع عقود تصديرية في المستقبل في ظل توافر منتجات مصرية ذات جودة متميزة يمكنها الدخول إلي كافة الأسواق.


ووجهت المدير التنفيذي للمجلس التصديري، الشكر إلي التمثيل التجاري المصري في الأردن وغرفة تجارة عمان ونقابة المواد الغذائية على المجهود الكبير لإنجاح البعثة المصرية بتقديم كافة التسهيلات في الإقامة والتنقلات ومقابلة الشركات.

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