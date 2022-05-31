برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني كفر الشيخ

ننشر لكم في السطور التالية أبناء محافظة كفر الشيخ رابط يسهل عليهكم عملية البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني حيث يمكن الاطلاع عليها من خلال كتابة رقم الجلوس.

ويبحث العديد من الطلاب في محافظة كفر الشيخ عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني بعد أن انتهى الطلاب في المحافظة من امتحانات الفصل الدراسي الثاني في 19 مايو الجاري والتي استمرت لأسبوع كامل.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني كفر الشيخ

وتوفر منصة “امتحانات مصر” لطلابها الأعزاء لاابط لتسجيل البيانات لسهولة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني كفر الشيخ برقم الجلوس فور اعتمادها رسميا.

ويمكن للطلاب الضغط على الرابط التالي لتسجيل البيانات

https://www.egyxam.com/

الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني كفر الشيخ

انتهت أعمال تصحيح أوراق طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ التي بدأت السبت قبل الماضي وتستمر حاليًا أعمال الرصد والمراجعة.

وفور الانتهاء من الرصد والمراجعة، سيعتمدها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ حيث يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 كفر الشيخ خلال الأيام المقبلة ثم إعلانها.

وحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 على الصفحات الإلكترونية الخاصة بكل مديرية تعليم في المحافظات.

ويمكن لأولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية 2022 كفر الشيخ الدخول عبر الرابط التالي للحصول على النتيجة عبر الصفحة الالكترونية التي خصصتها الوزاره من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 كفر الشيخ

وأدى نحو 60 ألفا و36 طالبا وطالبة امتحانات الترم الثاني الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ، وتغيب 472 طالبا وطالبة عن امتحانات نهاية العام، وذلك ضمن الـ 13 مديرية تعليم في المحافظة، وبدأت عملية تصحيح امتحانات الصف الثالث الإعدادي السبت الماضي الموافق 21 مايو، بعد أن انهى طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحانات الفصل الدراسي الثاني في ١٨ مايو الجاري والتي بدأت في ١٤ مايو من نفس الشهر.

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني كفر الشيخ