نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني محافظة الدقهلية

يستعد طلاب محافظة الدقهلية لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني، فور اعتمادها وظهورها لمعرفة الدرجات النهائية الحاصلين عليها والالبتحاق بالثانوية العامة فيما بعد.

ونتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية للعام الدراسي 2021-2022، يبحث عنها الطلاب وأولياء الأمور على أحر من الجمر لكي يعرفون مجموعهم الكلي.

و يترقب أولياء أمور وطلاب الصف الثالث الإعدادي، موعد اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 الترم الثاني بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد إعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي 2021-2022 في عدد من محافظات الجمهورية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022.. منصة امتحانات مصر

ويمكن للطالب أو ولي الأمر معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترما لثاني محافظة الدقهلية، عبر رابط منصة امتحانات مصر، حيث يحرص العاملين بها على توفير خدمة كاملة للطلاب للاطلاع على النتيجة فور تسجيل البيانات واعتمادها.

وعن رابط منصة امتحانات مصر، يمكنكم الاحتفاظ بأرقام الجلوس وتسجيلها عبر الرابط التالي لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني في الدقهلية.

https://www.egyxam.com/

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022.. رابط وزارة التربية والتعليم

وهناك رابط موحد أطلقته وزارة التربية والتعليم من خلال اختيار المحافظة التابع لها "الدقهلية" الطالب ثم كتابة رقم الجلوس، والضغط على إظهار النتيجة، الرابط الخاصة بالاستعلام عن النتيجة (من هنا).

امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني محافظة الدقهلية

أكد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن التصحيح يسير بشكل منظم، مؤكدًا أن الامتحانات بدأت السبت 14 مايو وانتهت يوم الخميس 19 مايو وكان عدد اللجان ٦٣٢ لجنة وعدد الطلاب ١١٩٢٦٥ طالبا وطالبة وبدء التصحيح السبت 21 مايو.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني في محافظة الدقهلية

ومن المنتظر أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية في مختلف المحافظات خلال الأسبوع الجاري والمقبل بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد النتائج النهائية للطلاب وإعلان الأوائل على كل محافظة.