مؤشرات البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات



واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 10213 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 1734 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 12489 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.37% ليصل إلى مستوى 4138 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 1743 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 2623 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 3662 نقطة.









