ظهرت الأن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة جنوب سيناء 

ظهرت الأن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة جنوب سيناء، حيث ظل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور يبحثون عنها في الفترة الماضية كثيرا، وتصدرت نتيجة الإعدادية التريند من آن لأخر.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في النقاط التالية، رابط منصة امتحانات مصر، للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة جنوب سيناء

وعن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة جنوب سيناء، نوفر لكم رابط منصة امتحامات مصر لسهولة معرفتها بعد اعتمادها رسميا وظهورها، حيث اعتمد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 /2022 بنسبة نجاح 80.12 %.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة جنوب سيناء

وللاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة جنوب سيناء، يمكنكم الضغط على الرابط المرفق هنا (https://www.egyxam.com/)

الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني جنوب سيناء

وتوفر منصة “امتحانات مصر” لطلابها الأعزاء لاابط لتسجيل البيانات لسهولة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني جنوب سيناء برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا.

ويمكن للطلاب الضغط على الرابط التالي لتسجيل البيانات اضغط هنا



نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة جنوب سيناء

ويبحث العديد من الطلاب والطالبات عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة جنوب سيناء بعد اعتمادها رسميا، حيث قدم محافظ جنوب سيناء التهنئة للمتفوقين والناجحين وذويهم متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق، ووعد بتكريمهم في القريب العاجل كعادته كل عام بتكريم المتفوقين في مختلف المجالات.



وكيل وزارة التربية والتعليم يهنئ الطلاب بالنجاح

وهنأ محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم الطلاب والطالبات بالنجاح مقدما الشكر لمحافظ جنوب سيناء لدعمه المستمر للتعليم بالمحافظة.



ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة دمياط

وفي سياق متصل، ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة دمياط، بعد اعتمادها من الدكتورة منال عوض للعام الدراسى 2021/2022، بنسبة نجاح 72.37%، حيث بلغ عدد المقيدين 30361 طالب وطالبة، حضر الامتحانات 29625 ونجح منهم 21491 طالبا وطالبة.



كما اعتمدت نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع والمكفوفين، بنسبة نجاح 100٪، وأيضًا الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 91٪.

ظهرت الأن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة جنوب سيناء