سعر اليورو اليوم الثلاثاء 31-5-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرسعر اليورو أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 31-5-2022، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 19.88جنيه للشراء، و20.05 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 19.91 جنيه للشراء، و20.08 للبيع، وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى


19.94 جنيه للشراء.

20.03 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى


19.88 جنيه للشراء.

20.05 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر


19.91 جنيه للشراء.

20.05 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية


19.91 جنيه للشراء.

20.08 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة


19.89 جنيه للشراء.

20.07 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib


19.93 جنيه للشراء.

20.07 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى


19.94 جنيه للشراء.

20.07 جنيه للبيع.
 

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