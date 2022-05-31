اليورو يواصل خسائره بعد بيانات التضخم

الاقتصاد
بوابة الفجر
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واصل اليورو خسائره الثلاثاء 31 مايو أيار بعد بيانات أظهرت أن التضخم في منطقة اليورو بلغ مستوى مرتفعًا على نحو قياسي في مايو أيار، لكن توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة قريبًا أبقت العملة الأوروبية الموحدة على مسار تحقيق أفضل أداء شهري في غضون عام.

وارتفع التضخم في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة إلى 8.1% في مايو أيار مقارنة مع 7.4% في أبريل نيسان متخطيًا توقعات بأن يسجل 7.7% مع استمرار زيادة الأسعار، مما يشير إلى أن الطاقة لم تعد وحدها السبب في زيادة التضخم.

وواصل اليورو انخفاضه مقابل الدولار ونزل 0.6% إلى نحو دولار واحد قبل أن يعوض بعض خسائره. وعلى أساس شهري ارتفع اليورو قرابة 2% في أفضل أداء شهري منذ عام.

ودعمت خسائر اليورو الدولار الذي يستفيد أيضًا من زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية.

وسجل مؤشر الدولار 101.7 بزيادة 0.4% خلال اليوم بعد تراجعه إلى أقل مستوى في خمسة أسابيع عند 101.2 مساء.

وارتفعت العملات المرتبطة بالسلع الأولية بعد أنباء عن اتفاق قادة الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ أمس الاثنين على خفض معظم واردات النفط الروسية بحلول نهاية هذا العام، الأمر الذي دفع أسعار النفط أيضًا إلى الارتفاع.

ولامس الدولار الكندي 1.2653 دولار مقتربًا من أعلى مستوى خلال شهر مساء قبيل اجتماع بنك كندا المركزي غدا الأربعاء.

 

 

 

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