الذهب يتراجع متأثرًا بارتفاع الدولار وعائدات السندات

الاقتصاد
بوابة الفجر
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نزلت أسعار الذهب الثلاثاء 31 مايو أيار بعد أن عوض ارتفاع الدولار وعائدات السندات الأمريكية الدعم للمعدن النفيس من مخاوف ارتفاع التضخم وبدا أنه في طريقه لتسجيل انخفاض شهري للشهر الثاني على التوالي.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1848.6 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 10:25 بتوقيت جرينتش ونزل 2.5% خلال الشهر في أكبر تراجع له منذ سبتمبر أيلول. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1852.7 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% وقفزت عائدات السندات الأمريكية ذات الأجل عشر سنوات مما دفع الأسواق لخفض التوقعات بأن يتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي لالتقاط الأنفاس بعد رفع الفائدة مجددًا في يونيو حزيران ويوليو تموز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 21.7 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.3% إلى 961.3 دولار وصعد البلاديوم 1.5% إلى 2062.8 دولار لكنه انخفض بنسبة 11% حتى الآن هذا الشهر مسجلًا أكبر انخفاض منذ نوفمبر تشرين الثاني.

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