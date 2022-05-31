وزير المالية: نستعد لأول طرح من الصكوك السيادية



أكد وزير المالية محمد معيط خلال لقاء مع وفد بنك أبوظبي الأول على أن مصر تستعد لأول إصدار للصكوك السيادية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.



وأشار الوزير إلى أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي تكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق حق الانتفاع بها دون حق الرقابة أو تأجيرها بما يتفق مع عقد إصدار الصكوك وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.



هذا ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بهذه الأصول، على أن يكون الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها 30 عامًا، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة.