وزير المالية: نستعد لأول طرح من الصكوك السيادية

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


أكد وزير المالية محمد معيط خلال لقاء مع وفد بنك أبوظبي الأول على أن مصر تستعد لأول إصدار للصكوك السيادية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأشار الوزير إلى أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي تكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق حق الانتفاع بها دون حق الرقابة أو تأجيرها بما يتفق مع عقد إصدار الصكوك وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

هذا ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بهذه الأصول، على أن يكون الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها 30 عامًا، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة.

 

 

Advertisements

الأكثر قراءة

بعد اتهامه بالقتل.. مفاجأة في قضية نجل الوزيرة نبيلة مكرم

عاجل.. ظهور منافس شرس لبايرن ميونخ للظفر بخدمات ساديو ماني

ما هي البنوك التى تقدم أعلى عائد على شهادات الاستثمار بعد وقف الـ 18% ؟

مصدر بالأهلي لـ'الفجر': أنهينا الاتفاق مع بديل ديانج

شوبير يؤكد انفراد "الفجر" بعودة ريان إلى الأهلي

"النقل" توقع عقد تأجير العبارة الرياض للإبحار بين جيزان وفرسان السعوديتين

تفاصيل جديدة بشأن حادث الدقهلية بعد استجواب الأم المتهمة

عميد بحوث الصناعات الغذائية السابق يكشف حقيقة تسمم الخوخ والبطيخ (فيديو)