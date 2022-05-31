تبدأ من 70 ألف.. تعرف على أسعار السيارات المستعملة في الأسواق

تعتبر زيادة الأسعار الجنونية خاصة مع التوترات السياسية العالمية بالإضافة إلى قلة المعروض من السيارات الزيرو، جعل الناس يفضلون شراء السيارات المستعملة في الفترة الحالية، ويتساءلون عن أسعارها في الأسواق.

وذكر وائل إحسان صاحب أحد معارض السيارات، أبرز أسعار السيارات المستعملة في الأسواق، والذي أشار إلى انتعاش سوق السيارات المستعملة وكثرة الإقبال عليها من قبل المواطنين للشراء.

أسعار السيارات المستعملة في الأسواق

يتراوح سعر سيارة شيفروليه أفيو موديل عام 2008، بناقل سرعة أوتوماتيك بين 80 و100 ألف جنيه.

سيارة هيونداي فيرنا موديل عام 2006، بناقل سرعة أوتوماتيك بتكلفة تتراوح بين 75 و100 ألف جنيه.

سيارة نيسان صني موديل عام 1999، بناقل سرعة أوتوماتيك بتكلفة تتراوح بين 70 ألف و100 ألف جنيه.

سيارة اسبرانزا الصينية موديل عام 2009، بناقل سرعة أوتوماتيك بتكلفة تتراوح بين 80 ألف جنيه و95 ألف جنيه.

يتراوح سعر سيارة سوزوكى سياز موديل 2015، سعة 1400 لتر وقوة 95 حصان عند 6000 دورة فى الدقيقة، من 170 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، وفقا لحالتها وهيئتها.

كما يتراوح سعر سيارة شيفروليه كروز موديل 2015 والتي تحتوي على محرك رباعي الاسطوانات، بين 175 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه على حسب الحالة والمواصفات.

كما يصل سعر هوندا سيتى موديل 2013، إلى 170 ألف جنيه.

ويصل سعر مازدا 3 موديل 2013 والمزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي وقوة قدرها 105 حصان، ومزودة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات إلى 170 ألف جنيه.

ويتراوح سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 2008 والمزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي بين 170 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.