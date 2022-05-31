قطع المياه عن بعض المناطق بمحافظة القاهرة الخميس المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرًا لأعمال التطوير بمنطقة المستثمرين بزهراء المعادى وعمل لحمات لخط ١٢٠٠مم.

الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (المستثمرين بزهراء المعادى والمقطم – زهراء مدينة نصر بالكامل – المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة بمدينة الامل حاليا (عزبة الهجانة سابقا )).

وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم الخميس الموافق 2-6-2022 وحتى الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 3-6-2022.

هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول