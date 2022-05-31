قطع المياه عن بعض المناطق بمحافظة القاهرة الخميس المقبل

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرًا  لأعمال التطوير  بمنطقة المستثمرين بزهراء المعادى وعمل لحمات لخط ١٢٠٠مم.

الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (المستثمرين بزهراء المعادى والمقطم – زهراء مدينة نصر بالكامل – المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة بمدينة الامل حاليا (عزبة الهجانة سابقا )).

وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم الخميس  الموافق 2-6-2022 وحتى الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 3-6-2022.

   هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول

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