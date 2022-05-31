ميناء دمياط يتداول 24 سفينة للحاويات والبضائع العامة

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، إنه تم تداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة، و3959 شاحنة بالميناء خلال ال` 24 ساعة.

وأضاف المركز - في بيان صادر اليوم /الثلاثاء/ - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 8522 طنا تشمل: 890 طن أسمنت معبأ و500 طن صويا و3900 طن رمل و782 طن مولاس و2450 طن بضائع متنوعة.. في حين بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 17771 طنا تشمل: 2864 طن ابلاكاش و6918 طن خردة و3089 طن حديد و4900 طن ذرة.

وأوضح أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1336 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 142 حاوية مكافئة.. في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1880 حاوية مكافئة.

كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 12387 طنا.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 308 آلاف و485 طنا، وغادر قطار الميناء بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدما كان قادما من الاسكندرية.

