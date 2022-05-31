تداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد





ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد شهدت اليوم /الثلاثاء/ تداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضحت المنطقة - في بيان اليوم - أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات وغادرته 4 سفن، وتتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين، بينما استقبل ميناء غرب بورسعيد 3 سفن حاويات وغادرته سفينتا حاويات وسفينة بضائع عامة، وتتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة.

وأشارت إلى أنه يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من الموانئ.