التضخم في منطقة اليورو يرتفع لأعلى مستوى في تاريخه



أظهرت بيانات اقتصادية، نشرت اليوم ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال شهر مايو مسجلا بذلك أعلى مستوى له على الإطلاق.

وأعلن مكتب الإحصاءات الأوروبي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 8.1% على أساس سنوي خلال شهر مايو بعد ارتفاعها بنسبة 7.4% خلال شهر أبريل الماضي، فيما كانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع التضخم بنسبة 7.6% فقط خلال مايو.

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في وضع ضغوط على أسعار المنتجات النفطية أدت إلى تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار، ليصبح بذلك المحرك الرئيسي وراء ارتفاع معدلات التضخم، حيث ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 39.2% مقارنة بـ37.5% في أبريل.

وكشف تقرير المكتب عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.8% على أساس شهري خلال مايو، فيما صعد مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي الذي يستثني الفئات الأكثر تقلبا من المنتجات الغذائية والطاقة بنسبة 3.8% على أساس سنوي في مايو بعد ارتفاعه بنسبة 3.5% في أبريل، بينما كانت توقعات الاقتصاديين تشير إلى ارتفاعه بنسبة 3.5% فقط.

ويتوقع الاقتصاديون أن يستمر التضخم في منطقة اليورو في اتجاهه التصاعدي خلال الأشهر المقبلة، وذلك في ظل ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والطاقة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

يذكر أن تفاقم اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن الحرب وعمليات الإغلاق في الصين تتسبب أيضا في زيادة الضغط التصاعدي على معدلات التضخم.