توقعات بتحقيق صناعة السيارات اليابانية أرباحا قياسية



قال محللون في بنك (جي بي مورجان) متعدد الجنسيات للخدمات المالية المصرفية اليوم /الثلاثاء/ إن شركات السيارات اليابانية من المرجح أن تسجل أرباحا قياسية خلال العام الجاري حيث ترفع أسعار السيارات وتخفض التكاليف للتخفيف من أثر التضخم المرتفع.

ونقلت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية عن المحللين توقعهم حدوث زيادات في الأسعار وخفضا في بعض النفقات المتعلقة بالإنتاج لتخفيف 80 في المئة إلى 90 في المئة من ارتفاع تكاليف المواد الخام لمصنعي المعدات الأصلية لكل مركبة، والتي من المقدر أن ترتفع بمتوسط 95 ألف ين، أي ما يعادل (742.88 دولارا) في السنة المالية 2022.

وقال المحللون إن ارتفاع أسعار المنتجات من المرجح أن يحدث في أمريكا الشمالية على وجه الخصوص، مدعوما بالطلب القوي، وكذلك في مراكز العلامات التجارية اليابانية المصنعة للمعدات الأصلية.

وإلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، عانت صناعة إنتاج السيارات على الصعيد العالمي أيضا من نقص أشباه الموصلات وإغلاق الصين بسبب تداعيات فيروس كوفيد -19، مع استمرار انخفاض مبيعات السيارات في الصين وأوروبا والولايات المتحدة مقارنة بالعام السابق.

يذكر أن بيانات الصناعة اليابانية - وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أمس - كشفت عن أن إجمالي الإنتاج العالمي لثمان شركات صناعة سيارات يابانية في أبريل الماضي انخفض بنسبة 20.1% عن العام الماضي إلى 1.66 مليون سيارة.

وأشارت الوكالة إلى أن الأمر يعكس نقصا عالميا في أشباه الموصلات وتعطل الإمدادات بسبب الإغلاق والقيود التي تم فرضها جراء جائحة كورونا في شنجهاي، مشيرة إلى أن من بين الشركات الثمانية سجلت ست شركات لصناعة السيارات انخفاضا ملحوظا.

