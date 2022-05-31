شركات أردنية تعقد شراكات تجارية في البرازيل

قال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين ونائب رئيس غرفة صناعة عمان أحمد الخضري، إن شركات أردنية عقدت شراكات تجارية في البرازيل، خلال مشاركتها في معرض (ايه بي ايه اس)، أكبر معرض دولي لمستلزمات السوبر ماركت في مدينة ساو باولو البرازيلية.



وأوضح الخضري في بيان للغرفة اليوم الثلاثاء، أن المعرض يعد من أهم الأحداث الدولية التي تشارك فيها أكبر العلامات التجارية الدولية، ويحظى بمشاركة أكثر من 70 ألفا من المدراء التنفيذيين والمهنيين والتجاريين.



وشاركت في الجناح الأردني الذي نظمته كل من الجمعية الأردنية البرازيلية للأعمال، وبيت التصدير الأردني، 7 شركات.



من جهته، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن المشاركة الأردنية أسست لطريق عمل مستقبلي، في حال البناء عليها واستثمارها على النحو الصحيح، لافتًا إلى أن المشاركة الأردنية في المعرض كانت ناجحة بكل المعايير.



وأعرب الجغبير عن شكره للسفير الأردني في البرازيل معن المساعدة، لدوره في تنظيم اللقاءات مع رجال الاعمال والمستثمرين والتجار في البرازيل.



وشارك في المعرض، رئيس الجمعية الأردنية البرازيلية جمال فريز، والعين عيسى مراد، ورئيس الجمعية الأردنية للتمور أنور حداد.