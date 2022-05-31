وزير العمل الأردنى يلتقي سفير الشباب والتعليم والعمل الهولندي

بحث وزير العمل الأردنى نايف استيتية خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع سفير الشباب والتعليم والعمل في وزارة الخارجية الهولندية تيجمن روزيبوم، بحضور السفير الهولندي في عمان هاري فيرفاي آفاق التعاون الثنائي بين البلدين والتنسيق المشترك في عدة ميادين، بفضل الدعم الذي تتلقاه هذه العلاقات من قيادتي البلدين الصديقين.



واستعرض الوزير مجالات التعاون المتاحة بين البلدين، خاصة أن الأردن يتميز بموارده البشرية التي يعمل على تدريبها وتأهيلها في مختلف المجالات ليفتح أمام مواطنيه آفاقا وفرص عمل جديدة.

كما تناول الجانبان سبل تبادل الخبرات بين البلدين في تمكين الشباب بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل، خاصة في مجال التدريب المهني والتقني وتطوير مناهج التدريب، بحيث تكون مناهج غير تقليدية ومحفزة للشباب لتطوير مهاراتهم وقدراتهم لتمكينهم بالمتطلبات التي يحتاجها سوق العمل.



من جانبه، أشاد سفير الشباب والتعليم والعمل الهولندي، بمستوى العلاقات بين البلدين الصديقين، مؤكدا استمرار شراكة بلاده مع الأردن في العديد من مجالات التعاون وضرورة تعزيزها لخدمة مصالح الشعبين الصديقين.



وأشار إلى أن بلاده على استعداد للتعاون مع الردن في مجالات التعليم والعمل، لتمكين الشباب بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل.