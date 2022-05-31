لليوم الثالث على التوالي.. استمرار إخلاء الوحدات المستولى عليها بعمارات بديل العشوائيات بمدينة 6 أكتوبر

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

واصل جهاز مدينة ٦ أكتوبر  لليوم الثالث على التوالي  الحملة المكبرة  لإنهاء كافة المخالفات والتصدي لكافة مظاهر العشوائية بالمدينة، بقيادة المهندس عادل النجار رئيس جهاز  مدينة ٦ أكتوبر وعدد من كبار القيادات الأمنية وباشراف من المهندس رمضان عبد الصمد  نائب رئيس الجهاز  للقطاع  الجنوبي ومعاوني رئيس الجهاز ومدير رئاسة الأحياء.


وتم إخلاء عدد (٣٣) وحدة سكنية مستولى عليها  وعدد( ٤٢ ) وحده فى اليوم  الثانى  وعدد ( ٤٢ وحده فى اليوم  الثالث  ) بعمارات بديل العشوائيات "٥٣ متر" بمنطقة جنوب الأحياء وردها شاغرة وتسليمها للأمن وذلك لتأمينها وحراستها. 


وأكد المهندس عادل النجار رئيس الجهاز على استكمال إخلاء باقى الوحدات السكنية المستولى عليها  خلال الأيام القادمة طبقًا للخطة الموضوعة بالتنسيق مع كافة الجهات الشرطية والأمنية. 


ويؤكد جهاز المدينة أنه لن يسمح بالأنشطة العشوائية وإشغالات الطريق العام  ولا بديل عن تطبيق القانون والقضاء على العشوائيات بكافة أشكالها ومظاهرها.

مدينة أكتوبر الاستيلاء على الوحدات السكنية الوحدات المستولي عليها
Advertisements

الأكثر قراءة

بعد اتهامه بالقتل.. مفاجأة في قضية نجل الوزيرة نبيلة مكرم

عاجل.. ظهور منافس شرس لبايرن ميونخ للظفر بخدمات ساديو ماني

ما هي البنوك التى تقدم أعلى عائد على شهادات الاستثمار بعد وقف الـ 18% ؟

مصدر بالأهلي لـ'الفجر': أنهينا الاتفاق مع بديل ديانج

شوبير يؤكد انفراد "الفجر" بعودة ريان إلى الأهلي

"النقل" توقع عقد تأجير العبارة الرياض للإبحار بين جيزان وفرسان السعوديتين

تفاصيل جديدة بشأن حادث الدقهلية بعد استجواب الأم المتهمة

عميد بحوث الصناعات الغذائية السابق يكشف حقيقة تسمم الخوخ والبطيخ (فيديو)