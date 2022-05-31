لليوم الثالث على التوالي.. استمرار إخلاء الوحدات المستولى عليها بعمارات بديل العشوائيات بمدينة 6 أكتوبر

واصل جهاز مدينة ٦ أكتوبر لليوم الثالث على التوالي الحملة المكبرة لإنهاء كافة المخالفات والتصدي لكافة مظاهر العشوائية بالمدينة، بقيادة المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر وعدد من كبار القيادات الأمنية وباشراف من المهندس رمضان عبد الصمد نائب رئيس الجهاز للقطاع الجنوبي ومعاوني رئيس الجهاز ومدير رئاسة الأحياء.



وتم إخلاء عدد (٣٣) وحدة سكنية مستولى عليها وعدد( ٤٢ ) وحده فى اليوم الثانى وعدد ( ٤٢ وحده فى اليوم الثالث ) بعمارات بديل العشوائيات "٥٣ متر" بمنطقة جنوب الأحياء وردها شاغرة وتسليمها للأمن وذلك لتأمينها وحراستها.



وأكد المهندس عادل النجار رئيس الجهاز على استكمال إخلاء باقى الوحدات السكنية المستولى عليها خلال الأيام القادمة طبقًا للخطة الموضوعة بالتنسيق مع كافة الجهات الشرطية والأمنية.



ويؤكد جهاز المدينة أنه لن يسمح بالأنشطة العشوائية وإشغالات الطريق العام ولا بديل عن تطبيق القانون والقضاء على العشوائيات بكافة أشكالها ومظاهرها.