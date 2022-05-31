اختتام اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية السعودية للنقل البري

اختتمت، اليوم الثلاثاء، أعمال اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية السعودية المشتركة للنقل البري.



وترأس الاجتماعات عن الجانب الأردني أمين عام وزارة النقل الأردني، المهندسة وسام التهتموني، فيما ترأسها عن الجانب السعودي رئيس الهيئة العامة للنقل، الدكتور رميح بن محمد الرميح.

ونوقشت خلال الاجتماعات عدة قضايا تعنى بالتعاون في مجال النقل بين البلدين الشقيقين، كما جرى التوقيع على محضر الاجتماعات بحضور السفير السعودي نايف بن بندر السديري، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة.



واتفق الجانبان، خلال الاجتماعات، على الالتزام بمدة مكوث الشاحنات المحددة والبالغة 15 يوما والواردة في الفقرة (2) من المادة (16) من آلية تنفيذ اتفاقية تنظيم عمليات النقل البري على الطرق للركاب والبضائع بين البلدين بغض النظر عن طلب الناقل.



وبحث الجانبان آلية احتساب مدة المكوث (الإقامة) للشاحنات الأردنية على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة بحيث يتم احتساب مدة بقاء الشاحنات الأردنية من قبل الجهات المختصة السعودية بعد انتهاء جميع الإجراءات الجمركية ودخولها فعليا أراضي السعودية.



وأكدا ضرورة التنسيق بين المراكز الجمركية الحدودية المقابلة لكلا البلدين للتواصل وتسهيل الموضوعات الجمركية المشتركة.



واتفق الجانبان على ضرورة انتظام عقد اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية السعودية المشتركة للنقل البري، حيث جرى الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المقبل في تشرين الثاني المقبل في العاصمة السعودية الرياض.