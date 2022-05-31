التوقيع على الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمواصفات الأردنية التونسية

وقّعت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية المهندسة عبير بركات الزّهير والسفير التونسي في عمّان خالد السهيلي، اليوم الثلاثاء بمبنى المؤسسة، محضر الاجتماع الثالث لفريق العمل الأردنيّ التونسيّ في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات.



وأكدت المهندسة الزهير خلال التوقيع، عمق العلاقات الراسخة بين المملكة الأردنيّة الهاشميّة، والجمهوريّة التونسيّة، والتي أرسى دعائمها قيادتا البلدين الشقيقين.



وأضافت إن الأردنّ وتونس تتشاركان العديد من النماذج على صعيد المقاييس والتقييس وغيرها، مشيدة بالتجربة التونسيّة الرائدة في العديد من المجالات.



وأكدت المهندسة الزهير أهميّة تطوير التجارة بين البلدين في ظل التشريعات التي تسهل حركة البضائع والمنتجات بما يخدم تطللعات القيادة والشعب في البلدين الشقيقين.



وأضافت إن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنيّة تضع خبراتها العلميّة ومختبراتها وجهودها التدريبيّة بخدمة الأشقّاء التونسيين.



من جانبه أشاد السّفير السّهيل بأهميّة قطاع المواصفات والمقاييس وشهادات المطابقة في العلاقات القائمة بين البلدين بما يؤدي إلى تيسير حركة التجارة والسلع ويحقق التكامل العربيّ المنشود.



وقال السّهيل إن التوقيع على محضر الاجتماع يعدّ باكورة خطوات متتالية تستهدف النهوض بالتجارة البينيّة بما يعود بالخير والنفع على الشعبين الشقيقين، في إطار القواسم المشتركة والتكامل القائم والشراكة الفاعلة والمتضامنة بين البلدين.